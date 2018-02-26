Экономика |

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий гусельников в письменном заявлении опроверг обвинения Илмара Римшевича, что банк был куплен на одолженные средства.

“Это, конечно, странные и не соответствующие правде обвинения”, - отметил он.

Гусельников не рассказал, где и как получил капитал для приобретения Norvik banka. Он также не ответил на вопрос, собирается ли он продавать банк.

Как сообщалось, на пресс-конференции 19 февраля Римшевич заявил, что деятельность Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.

"Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года", - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем Norvik banka, так как деньги на приобретение банка одолжил.