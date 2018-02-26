Гусельников отрицает, что приобрел Norvik banka на одолженные средства (8)

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Экономика | 26 февраля 2018 года, 08:19

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий гусельников в письменном заявлении опроверг обвинения Илмара Римшевича, что банк был куплен на одолженные средства.

“Это, конечно, странные и не соответствующие правде обвинения”, - отметил он.

Гусельников не рассказал, где и как получил капитал для приобретения Norvik banka. Он также не ответил на вопрос, собирается ли он продавать банк.

Как сообщалось, на пресс-конференции 19 февраля Римшевич заявил, что деятельность Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.

"Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года", - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем Norvik banka, так как деньги на приобретение банка одолжил.

Комментарии 8
ВО КАК 3 часа назад
ВРУН грязный !!!! Машейник там машейником погоняет .Истинный латышь факт на лицо . Патриоты заботятся о своей стране это же ребенок , а нашу страну предали и сдали приемным родителям НЕ РАДИВЫМ !!!
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Мэй2 часа назад
Думаю,что если англичанам надо будет,они выяснят -кто пришёл,когда пришёл,где что взял!Судя по всему -им не это важно.И Г.Г -это явно знает!Как там было в ,,Годунове,,?-,,Царевич я ,иль нет,что им за дело?Но я предлог раздора и войны!,,
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ну1 час назад
и что, если это так, вы же покупаете в ипотеку квартиру, Латвия берёт кредиты, прям широкой лапой огребает, в этом нет ничего предрасудительного, только вот наша страна чиновники весь кредит украли а он распоряжается по умному и платить жуликам коррупционерам не захотел. сейчас наши ширликихолмсики начнут землю рыть вороватыми ручками
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