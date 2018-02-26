Римшевич не будет получать зарплату до разрешения KNAB (8)

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Экономика | 26 февраля 2018 года, 13:04

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не будет получать зарплату, пока не выполняет должностных обязанностей, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

Он сообщил, что Банк Латвии получил от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) все объяснения по мере пресечения Римшевича.

"Могу подтвердить, что президент Банка Латвии в то время, пока он не выполняет должностные обязанности, зарплату получать не будет", - сказал Силакалнс.

C учетом примененной меры пресечения Римшевич не был в Банке Латвии с 20 февраля.

Согласно информации, опубликованной Банком Латвии, в январе Римшевич получил за очередной месяц зарплату в размере 10 287 евро. Обязанности президента Банка Латвии выполняет сейчас Зоя Размуса.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и получении взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.

Комментарии 8
ёклмн2 часа назад
Не переживайте.Поговаривают,что бомжи с центрального рынка возьмут его на полное обеспечение!,но пока ещё они в дебатах по этому поводу...Во как!!!
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шурик2 часа назад
чё за фигня? а на что ему жить? или потом через суд компенсацию будут выплачивать?
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Светлана2 часа назад
А вот в Рижской Думе два директора, - забыла по какой части. Один ни за что не захотел уволилиться, а другой вместо него шустро устроился. И оба получают зарплату по 2 тыщи с лишним, причем первый не исполняет никаких должностных обязанностей.
Думским юристам на поприще фиктивных зарплат - слава!
Римшевичу - к ним.
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