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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не будет получать зарплату, пока не выполняет должностных обязанностей, сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

Он сообщил, что Банк Латвии получил от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) все объяснения по мере пресечения Римшевича.

"Могу подтвердить, что президент Банка Латвии в то время, пока он не выполняет должностные обязанности, зарплату получать не будет", - сказал Силакалнс.

C учетом примененной меры пресечения Римшевич не был в Банке Латвии с 20 февраля.

Согласно информации, опубликованной Банком Латвии, в январе Римшевич получил за очередной месяц зарплату в размере 10 287 евро. Обязанности президента Банка Латвии выполняет сейчас Зоя Размуса.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и получении взятки в размере по крайней мере 100 тыс. евро.