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В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом наилучшим образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.

Более подробную информацию представители ABLV Bank предоставят во вторник, 27 февраля.

Между тем, как сообщила агентству LETA представительница Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иева Уплея, комиссия пока не получила официальной информации о решении акционеров ABLV Bank, поэтому информацию о начале процесса ликвидации банка комментировать невозможно.

Стоит отметить, что закон о кредитных учреждениях предусматривает, что в течение пяти днем ABLV Bank должен предоставить FKTK проект о сомоликвидации, а ликвидатора должно выбрать собрание акционеров банка.

К тому же надо добавить обзор кредитного учреждения, который отражает финансовое состояние на момент решения о самоликвидации, а также сообщения о возможном ликвидаторе.

Завершив самоликцидацию кредитного учреждения, ликвидатор принимает решение о завершении самоликвидации и подает заявление об этом FKTK.

Напомним, в субботу, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Ранее, 13 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV Bank может быть связан с отмыванием денег и подкупом должностных лиц в Латвии и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации.

Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но банк приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В течение недели после собщения из банка было выведено 600 млн евро, после чего на помощь банку пришли латвийские регуляторы.