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Ликвидация ABLV Bank не должна оказать существенного влияния на экономику Латвии, заявили опрошенные политики.

Председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Вуцанс отметил, что ликвидация банка не должна оказать значительного влияния на состояние экономики. По его словам, в настоящее время экономика развивается, и это восполнит налоговые доходы, которые больше не будут поступать от ABLV Bank.

По словам Вуцанса, хотя до сих пор не было возможности в полной мере изучить ситуацию в ABLV Bank, решение самого банка о ликвидации позволяет думать, что он сумеет обеспечить гарантированные выплаты клиентам.

Депутат обратил внимание на то, что ABLV Bank работал в том числе и с такими денежными средствами, о происхождении которых было мало информации и которые имели высокий уровень риска.

По словам Вуцанса, чем меньше в стране банков с таким рискованным бизнесом, тем лучше. Руководитель бюджетной комиссии подчеркнул, что Латвия должна концентрироваться на активизации банковского сектора и остальной экономики, в основе которой лежат надежные финансовые средства.

Парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра сказал, что такая возможность, как самоликвидация, предусмотрена, и это один из вариантов, когда банк находится в такой ситуации, как ABLV Bank.

Путра отметил, что банк с 800 работниками и почти 20 млн евро уплаченных налогов в год является потерей для экономики, но самоликвидация - не худшее решение в ситуации, в которой он оказался.

Премьер-министр Марис Кучинскис на просьбу прокомментировать решение банка через своего пресс-секретаря Андрея Вайварса сказал что, если акционеры ABLV Bank решились на такой шаг, они должны подать свое предложение в Комиссию рынка капитала и финансов (FKTK), которая в течение 30 дней его рассмотрит и даст свое заключение.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник, 26 февраля, приняли решение о самоликвидации.

В субботу, 24 февраля ЕЦБ принял решение, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Ранее, 13 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) сообщила о том, что ABLV Bank может быть связан с отмыванием денег и подкупом должностных лиц в Латвии и банк был внесен в санкционный список США. Латвийские надзорные органы, спецслужбы и полиция начали проверку этой информации.

Руководство ABLV Bank обвинения отвергло, но банк приостановил членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков.

В течение недели после сообщения из банка было выведено 600 млн евро, после чего на помощь банку пришли латвийские регуляторы.

Фото: Skaties.lv