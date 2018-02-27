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Российский "Вятка-банк" выведен из международной банковской группы Norvik, пишет Kommersant.ru. Основной акционер обеих финансовых структур Григорий Гусельников намерен контролировать "Вятка-банк" без посредничества Norvik Bankа. Эксперты указывают на формальный характер сделки и полагают, что Вятка-банк может стать "разменной монетой" в сделках господина Гусельникова.

Латвийский Norvik Banka и его основной акционер Григорий Гусельников провели сделку с акциями Вятка-банка (Кировская область), по итогам которой кировский банк перестал быть дочерним обществом латвийской финансовой организации. В банке отмечают, что теперь Гусельников и его семья будут контролировать Вятка-банк без посредника в лице Norvik Banka.

Каким образом была проведена сделка, в банке не уточняют. Григорий Гусельников вчера оказался недоступен для комментариев. По словам президента Вятка-банка Сергея Тувалкина, согласование сделки было получено в Центробанке РФ еще в 2017 году. По итогам ее проведения Вятка-банк полностью отделился от латвийского банка.

"Если раньше они не были связаны между собой только финансовыми операциями, то ликвидирована и связь через акционерный капитал",— говорится в сообщении банка.

"К нам вернулись "старые акционеры", которые всегда заботились о благополучии нашего банка, всегда ставили наивысшим приоритетом интересы и права наших вкладчиков. Отныне Вятка-банк действует самостоятельно, без оглядки на европейские банковские реалии. Это наиболее правильный и оптимальный путь, который мог реализоваться",— отметил господин Тувалкин.

При этом президент Вятка-банка отмечает: из-за участия Norvik Banka деятельность кировского банка осложнялась тем, что он не мог покупать облигации Сбербанка РФ и работать с предприятиями оборонно-промышленного сектора. Теперь эти проблемы решены.

В октябре 2014 года Norvik Banka стал владельцем 97,75% акций кировского регионального банка Вятка-банк, которым до этого с конца 2010 года владела кипрская компания Opidius Holdings. Ее конечными бенефициарами являлись Григорий Гусельников и его отец Александр Гусельников.

В Norvik Banka тогда отмечали, что решение приобрести контрольный пакет акций кировского кредитного учреждения упростит структуру собственности банка и сделает ее более прозрачной. При этом конечный собственник Вятка-банка остался тем же. В апреле 2015 года было утверждено решение об увеличении уставного капитала Вятка-банка на 1,4 млрд руб. путем размещения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу, в частности Norvik Banka, семьи Гусельниковых и ряда топ-менеджеров банка. В октябре того же года "Вятка-банк" был перерегистрирован в "Норвик-банк".

Ранее сообщалось, что крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников в письменном заявлении опроверг обвинения президента Банка Латвии Илмара Римшевича, что банк был куплен на одолженные средства.