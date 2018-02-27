Экономика |

Незнание о том, сможет ли президент Банка Латвии Илмар Римшевич занимать должность, вызывает вопрос о возможностях Латвии принимать участие в процессе принятия решений в Европейском центробанке (ЕЦБ), заявила сегодня на встрече с бюджетно-финансовой комиссией Сейма заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса.

Она сообщила, что заседания ЕЦБ проходят очень часто, и в них участвуют представители Банка Латвии, а теперь, когда Римшевичу запрещено выполнять должностные обязанности, Латвия не может участвовать в голосованиях совета ЕЦБ.

"Чем раньше [появится ясность, сможет ли Римшевич занимать должность], тем лучше. Неясность не идет нам на пользу", - сказал Размуса.

Представителя Банка Латвии можно делегировать на заседание совета ЕЦБ, но участвовать в голосовании он не может, пояснила Размуса.

Как сообщалось, Римшевич, подозреваемый в требовании и получении взятки, решил не уходить с должности. Выезжать из Латвии ему запрещено.

Фото: flickr.com