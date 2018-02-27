Из-за Римшевича Латвия лишилась голоса в Центробанке Европы (15)

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Экономика | 27 февраля 2018 года, 12:13

Незнание о том, сможет ли президент Банка Латвии Илмар Римшевич занимать должность, вызывает вопрос о возможностях Латвии принимать участие в процессе принятия решений в Европейском центробанке (ЕЦБ), заявила сегодня на встрече с бюджетно-финансовой комиссией Сейма заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса.

Она сообщила, что заседания ЕЦБ проходят очень часто, и в них участвуют представители Банка Латвии, а теперь, когда Римшевичу запрещено выполнять должностные обязанности, Латвия не может участвовать в голосованиях совета ЕЦБ.

"Чем раньше [появится ясность, сможет ли Римшевич занимать должность], тем лучше. Неясность не идет нам на пользу", - сказал Размуса.

Представителя Банка Латвии можно делегировать на заседание совета ЕЦБ, но участвовать в голосовании он не может, пояснила Размуса.

Как сообщалось, Римшевич, подозреваемый в требовании и получении взятки, решил не уходить с должности. Выезжать из Латвии ему запрещено.

Фото: flickr.com

Комментарии 15
Патриот 2 часа назад
Скоро страна лечится не только голоса но и денег, которые так тщательно разворовываются чинушами. Господа латыши!!! Начинайте скупать лапти и строить дороги на хутора!
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Если правильно понимаю,2 часа назад
у Латвии был СВОЙ голос и от него много, что зависило?
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11 час назад
Сопливые шавки обосрались на весь мир. Теперь хоть люди будут знать, где их дыра убогая на карте мира находится)))
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