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До сих пор в Службу государственных доходов (СГД) обратились 85 предприятий, у которых возникли проблемы с уплатой налогов из-за ситуации с ABLV Bank, сообщили в СГД.

"На данный момент СГД получила 58 заявлений, в которых налогоплательщик просит продлить срок уплаты налогов в связи с кризисом с ABLV Bank. Также получены 27 заявлений с просьбой не вычислять просроченный платеж, в связи с ограничениями на дебетные операции клиентов ABLV", - заявили в СГД.

Также сообщается, что от предприятий были получены общие вопросы о действиях в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что начиная с 26 февраля 2018 года Служба СГД будет ежемесячно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше. Планируется таким образом искоренить зарплаты в "конвертах".