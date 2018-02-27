Служба госдоходов: 85 предприятий не могут заплатить налоги из-за ABLV (11)

фото

Экономика | 27 февраля 2018 года, 12:39

До сих пор в Службу государственных доходов (СГД) обратились 85 предприятий, у которых возникли проблемы с уплатой налогов из-за ситуации с ABLV Bank, сообщили в СГД.

"На данный момент СГД получила 58 заявлений, в которых налогоплательщик просит продлить срок уплаты налогов в связи с кризисом с ABLV Bank. Также получены 27 заявлений с просьбой не вычислять просроченный платеж, в связи с ограничениями на дебетные операции клиентов ABLV", - заявили в СГД.

Также сообщается, что от предприятий были получены общие вопросы о действиях в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что начиная с 26 февраля 2018 года Служба СГД будет ежемесячно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше. Планируется таким образом искоренить зарплаты в "конвертах".

Комментарии 11
Патриот 2 часа назад
А вы че думали?! В сказку попали!? Скоро вся страна не сможет заплатить налоги.
Ответить
Светлана1 час назад
Ну, вот и покатился снежный ком.
Вот что бывает, когда в подельниках согласья нет. Неужели эти гопники не могут между собой договориться, чтобы хотя бы не валить друг друга? - уж если их судьба страны не беспокоит.
Ответить
ёклмн1 час назад
Вот она!!!,прямая польза зкономике "державы"...,по рунгайнису...Он на дельфях так выдал...
Ответить