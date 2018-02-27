Экономика |

Олег Филь и Эрнест Бернис

На следующей неделе работу потеряет 30% коллектива ABLV Bank. Об этом на пресс-конференции завил председатель правления банка Эрнест Бернис.

Рассказывая о событиях последний двух недель, он отметил, что сложнее всего ему было говорить со своими сотрудниками.

"Мне было легко говорить с регуляторами. Мне было легко говорить с ЕЦБ. Мне было легко говорить с вами [с журналистами]. Тяжелее всего мне было говорить с своими людьми", - сказал Бернис, с трудом сдерживая слезы.

По его словам, уже на следующей недели работу потеряет уже 30% коллектива.

"Это около 300 человек, у которых 700 детей в возрасте до 12 лет. Мы делаем все возможное, что дать им какие-то гарантии. Первый этап сокращения проведет нынешнее правление, а следующие - уже ликвидаторы", - сказал он.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.