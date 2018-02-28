Экономика |

В Латвии слишком много процессов ликвидации заканчивается уголовными делами, поэтому руководство ABLV Bank приняло решение о самоликвидации. Об это заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.

По его словам, главное преимущество этого решения, что теперь акционеры смогут следить за работой ликвидаторов и наилучшим способом реализовать активы банка.

"Ликвидаторами выбраны председатель правления ABLV Corporate Finance Арвид Костомаровс и исполнительный директор New Hanza Capital, AS Андрис Ковальчук. В первую очередь думали о профессионализме. Это эксперты в юриспруденции и недвижимости. Они готовы к объективной работе. Нам надо было принять решение, как сделать лучше. Это было сложнейшее решение в моей жизни. Это сожгло работу, которую мы делали на протяжении 25 лет. Третий по величине латвийских банк стерт в карты Латвии. Решение принято. Теперь нам надо позаботиться о клиентах и сотрудниках - это наш приоритет", - отметил он.

По словам Берниса, правление банка уже поручило ликвидаторам провести ревизию, чтобы ответить на все претензии Министерства финансов США.

"Вчера было поручено сделать все ревизии, чтобы ответить на обвинения минфина США. Мы делаем это для того, чтобы отчистить репутацию акционеров, клиентов, партнеров. Сейчас важен прозрачный процесс ликвидации. У нас десять дочерних предприятий, у которых тоже проблемы. И только после решения их всех я смогу думать о своих планах на будущее", - ометил он.

Напомним, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.

Банк считает, что таким образом сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами, сообщили в банке.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил председатель правления банка Эрнест Бернис.