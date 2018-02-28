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С 1 марта повысятся ставки акцизного налога на все алкогольные напитки, включая пиво, сообщили в Службе госдоходов (СГД).

С четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии, отмечает СГД.

1 марта все торговцы алкогольными напитками должны провести инвентаризацию, в установленный нормативными актами срок подать в СГД подсчеты разницы ставок акцизного налога и оплатить ее за имеющиеся запасы алкогольных напитков.

По информации СГД, влияние на цены алкогольных напитков в розничной торговле (акциз и налог на добавленную стоимость) может быть следующим: пиво (5%, 0,5 литра) - повышение на 0,07 евро; вино (0,75 литра) - повышение на 0,13 евро; водка (40%, 0,5 литра) - повышение на 0,53 евро.

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу изменения ставок акцизного налога, в результате чего цена дизельного топлива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, а пачки сигарет - на 24 цента.

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