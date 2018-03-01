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Марис Кучинскис должен был отправиться в США сразу после обвинений сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США, чтобы решить проблему. Такое мнение в интервью rus.db.lv высказал бывший премьер-министр Латвии Айгар Калвитис.

Он также охарактеризовал ситуацию с ABLV как "безобразие".

"Все, что случилось с банком - это просто безобразие! Это же крупнейшее латвийское предприятие, которое просто сдали без боя. Надо было потребовать четких доказательств, но Латвия, как я понял, даже их не запросила. Все бросились соревноваться, кто быстрей прикроет этот банк. Как можно было за полторы недели без всяких объяснений уничтожить предприятие, которое 25 лет платит налоги в бюджет и дает работу 1000 человек? Это же уму непостижимо!", - заявил экс-премьер.

Калвитис указал, что после обвинений следовало в срочном порядке потребовать доказательств.

"В этом докладе США написано, что наш банк коррумпирован и дает взятки всем подряд. Тогда, пожалуйста, будьте добры это доказать. Если доказательства есть, то конечно, мы накажем свой банк. Но если это только кому-то так кажется или кто-то на банк просто настучал из конкурентов, то извините, мы не будем верить всяким глупостям. Я лично не слышал о том, чтобы наш посол в США пошел лично в FinCEN и задал эти простые вопросы. Но это никому не было нужно", - отметил бывший премьер.

Как сообщал портал Mixnews, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов, учитывая решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, собрание акционеров ABLV Bank на чрезвычайном собрании в понедельник приняли решение о самоликвидации.