Экономика |

Выплата гарантированных вкладов клиентам ABLV Bank начнется в субботу, 3 марта, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Выплаты будут производиться через выбранный FKTK коммерческий банк, который комиссия пока не называет.

Совет FKTK заключил договор с одним из коммерческих банков после того, как проанализировал, насколько благоприятные условия выплат он может обеспечить и насколько быстрым будет этот процесс.

В пятницу, 2 марта, FKTK проведет пресс-конференцию о начале выплат, в которой примут участие руководитель отдела урегулирования и гарантийного фонда FKTK Елена Лебедева и руководитель кредитного учреждения, через которое будут производиться выплаты.

Пресс-конференция состоится в 14.00 в помещениях FKTK (Рига, ул. Кунгу, 1).

Также FKTK сообщает, что для выплат не будут использованы средства Фонда гарантий вкладов, так как у ABLV Bank достаточно средств. Для выплаты гарантированных вкладов клиентам банка необходимо 480 млн евро, которые ABLV Bank уже перечислил на счет FKTK.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.