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Средняя брутто-зарплата (зарплата до уплаты налогов) за работу на полную ставку в Латвии в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 7,6% или 67 евро до 926 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как пишет Latvijas Avīze, в частном секторе средняя зарплата в 2017 году увеличилась на 8,3% до 915 евро, а в государственном секторе - на 7,4% до 951 евро. В общем правительственном секторе, в который входят учреждения государства и самоуправлений, в также контролируемые государством и самоуправлениями компании, средняя брутто-зарплата увеличилась на 8,1% до 904 евро.

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) в 2017 году составила 676 евро, за год увеличившись на 7%.

Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции (2,9%) составил 4%.

Самые большие средние зарплаты в прошлом году были в финансовой и страховой деятельности, в отрасли информационных и коммуникационных услуг, энергетике, государственном управлении, добывающей промышленности, сфере профессиональных, научных и технических услуг. В остальных отраслях средняя зарплата до уплаты налогов была ниже среднего уровня по стране.

ЦСУ напоминает, что необлагаемый минимум в прошлом году снизился с 75 до 60 евро, а минимальная зарплата увеличилась на 2,7%, с 370 до 380 евро.