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Безработица в Латвии в январе 2017 года составила 8,3%, и это выше, чем в среднем в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Выше, чем в Латвии, уровень безработицы в декабре был в Испании (16,3%), в Италии (11,1%), на Кипре и в Хорватии (9,8%), во Франции (9%) и Финляндии (8,5%).

Самая низкая в ЕС безработица в январе была зарегистрирована в Чехии - 2,4%, на Мальте - 3,5% и в Германии - 3,6%.

В Литве безработица в январе составила 7,3%.

В среднем по ЕС безработица в январе по сезонно выровненным данным составила 7,3%, не изменившись по сравнению с декабрем.

В еврозоне средний уровень безработицы в январе составил 8,6%.

В январе в странах ЕС работы не имели 17,931 млн человек, в том числе 14,111 млн - в странах еврозоны. За месяц число безработных в ЕС сократилось на 19 тыс., в еврозоне - на 10 тыс., за год - соответственно на 1,867 млн и 1,429 млн.

За год безработица снизилась во всех странах ЕС, данные о которых доступны. Больше всего уровень безработицы снизился на Кипре -с 12,6% до 9,8% и в Хорватии - с 12,2% до 9,8%.

Данные недоступны об Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии.