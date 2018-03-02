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На 21:00 четверга, 1 марта, в Службу госдоходов были поданы 105 000 ежегодных деклараций о доходах, сообщает СГД. Большая часть их была подана через электронную систему декларирования (EDS). Сообщила в пятницу заместитель главы СГД Даце Пелека.

Причем в EDS декларации начали подавать еще в ночь на четверг — только за первые два часа после полуночи первого марта в EDS было подано более 7500 деклараций.

Пик же пришелся на первую половину дня, в результате чего многие заметили существенное замедление работы EDS.

СГД призывает посылать декларации через систему электронного декларирования, но при этом напоминает, что декларации можно подавать вплоть до 1 июня.

Напомним, что те, для кого подача деклараций обязательна, могут сделать это с 1 марта до 1 июня. Те, кому подавать декларацию не обязательно, могут сделать это в любое время до 16 июня 2021 года начиная с 1 марта текущего года.

Фото: facebook.com/vidgovlv