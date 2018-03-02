Экономика |

В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обнародовала 20 различных документов по делу ABLV Bank, но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.

Один из документов - "Меморандум доказательств" ("Evidentiary Memorandum") в основном закрашен из соображений конфиденциальности.

В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее - об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе FinCEN.

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.