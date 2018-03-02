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Гарантированные вклады клиентам ABLV Bank, который принял решение о самоликвидации, будет выплачивать банк Citadele, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Выплата вкладов до 100 000 евро начнется завтра, 3 марта.

FKTK ранее сообщила, что для выплат не будут использованы средства Фонда гарантий вкладов, так как у ABLV Bank достаточно средств. Для выплаты гарантированных вкладов клиентам банка необходимо 480 млн евро, которые ABLV Bank уже перечислил на счет КРФК.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.