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ABLV Bank вернул сегодня Банку Латвии кредит в размере 297,2 млн евро, который был выдан неделю назад для обеспечения дополнительной ликвидности.

ABLV Bank произвел также все процентные платежи и перечислил на счет Комиссии рынка финансов и капитала 480 млн евро на выплату гарантированных возмещений, которая начнется в субботу. С порядком выплат клиенты могут ознакомиться на сайте банка и в интернет-банке.

Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс подтвердил, что Банк Латвии получил выданные ABLV Bank на прошлой неделе чрезвычайные кредиты на обеспечение ликвидности в размере 297,2 млн евро. Кредитные договоры прекращены досрочно по инициативе Банка Латвии с учетом начала процесса самоликвидации ABLV Bank, из-за чего первоначальный смысл кредитов на обеспечение ликвидности был утрачен.

Также Банк Латвии получил за время использования кредита процентные платежи. Все ценные бумаги, которые ABLV Bank давал в залог, будут банку возвращены, сказал Силакалнс.

"Надеемся, что удачные кредитные сделки приумножат доверие общества Банку Латвии и его способности ответственно действовать с государственными средствами. Это стало также возможностью для широкого круга людей узнать об еще одной функции национального банка - монетарных операциях и обеспечении ликвидности банковского сектора", - сказал Силакалнс.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центробанка акционеры ABLV Bank на внеочередном заседании 26 февраля приняли решение о самоликвидации банка.

Проблемы ABLV Bank начались после доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о намерении ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.