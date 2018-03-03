Экономика |

В субботу, до конца рабочего дня гарантированные государством возмещения были выплачены 378 клиентам ABLV Bank на общую сумму 5,9 млн евро, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.

По ее словам, ситуация в филиалах банка Citadele была спокойная и очередей не было.

Как уже писал Mixnews, со 2 марта до 13.00 субботы, 3 марта, посещение банка Citadele предварительно зарезервировали 283 клиента ABLV Bank. За это время в Citadele поступило более 1000 телефонных звонков от клиентов, интересовавшихся возможностью подать заявку на посещение банка и порядком выплаты гарантированных возмещений. В основном, звонки поступали от иностранных клиентов ABLV.

На выплате гарантированных государством возмещений задействовано более 100 сотрудников банка Citadele, которые в эти выходные дни работают в усиленном режиме.

Напомним, банк Citadele в субботу, 3 марта начал выплату гарантированных вкладов в размере до 100 000 евро клиентам ABLV Bank, принявшего решение о самоликвидации.

Как сообщила в пятницу на пресс-конференции руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева, 87,8% клиентов ABLV Bank получат вклады в полном объеме, в том числе они будут выплачены полностью 97,8% местных клиентов.

У ABLV Bank в общей сложности 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 - физические, 1050 - юридические лица. В свою очередь, среди 14 362 зарубежных клиентов ABLV Bank - 9268 юридических и 5094 физических лица.

Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме - 2779 клиентам, из них 184 - это местные клиенты, в основном юридические лица. Среди 2595 зарубежных клиентов, которым вклады не будут выплачены полностью, 1859 юридических и 736 физических лиц.