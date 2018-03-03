Экономика |

ABLV решил поделиться с латвийцами кадрами последних дней работы банка, когда еще как руководство финансового учреждения, так и сотрудники надеялись на благоприятный исход. Об этом свидетельствует запись на странице банка в социальной сети Facebook.

Как отмечает ABLV, несмотря на произошедшее, финансовое учреждение "уходит с гордо поднятой головой".

"Мы хотим показать вам один из последних дней работы в ABLV. День, когда мы еще жили надеждой и отчаянно боролись за свое дело. День, когда мы еще были вместе. Почти тысяча человек: банкиры и строители, бухгалтеры и методологи, брокеры и юристы, IT-специалисты и архитекторы — всех не перечесть. Мы уходим с гордо поднятой головой!", - указывает ABLV, прилагая небольшую фотогалерею последних дней работы банка.

ABLV также подчеркивает, что финансовое учреждение до сих пор не согласно с предъявленными ему обвинениями.

"13 февраля нас очернили, нанеся самый тяжелый удар, который возможен для финансового учреждения. Мы до сих пор не верим в такую тяжесть обвинений. Нашего банка не стало меньше, чем за две недели. Наш четкий механизм, годами отлаживаемый нами с любовью и наращивающий свою производственную и финансовую мощь, парализован", - указывает ABLV.

Напомним, в субботу сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото. Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб - выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.

"Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка", - указывает банк.

Как уже писал Mixnews, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

3 марта, до конца рабочего дня гарантированные государством возмещения были выплачены 378 клиентам ABLV Bank на общую сумму 5,9 млн евро, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.