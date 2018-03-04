Экономика |

Пять филиалов банка Citadele сегодня продолжат выплаты гарантированных возмещений клиентам ABLV Bank, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.

В Риге с 10.00 выплаты гарантированных возмещений можно получить в филиале Citadele на площади Републикас, в центре обслуживания клиентов Skanste на улице Сканстес 50, в центре обслуживания клиентов универмага Mols на улице Краста 46, в филиале Laimdota на улице Кришьяниса Барона 20-1. Также выплаты можно получить в юрмальском филиале Citadele на улице Йомас 30.

Те клиенты ABLV, которые хотят получить свои выплаты в рабочий день без очереди, могут заявить о своем посещение заранее на сайте банка Citadele. Также можно позвонить по круглосуточному телефону +371 67 010 076.

По словам Праулини, клиентам Citadele не нужно идти в филиал, поскольку заявить о выплате денег они могут в интернет-банке.

Напомним, в субботу, 3 марта, до конца рабочего дня гарантированные государством возмещения были выплачены 378 клиентам ABLV Bank на общую сумму 5,9 млн евро. Об этом сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.

По ее словам, ситуация в филиалах банка Citadele была спокойная и очередей не было.

Как уже писал Mixnews, со 2 марта до 13.00 субботы, 3 марта, посещение банка Citadele предварительно зарезервировали 283 клиента ABLV Bank. За это время в Citadele поступило более 1000 телефонных звонков от клиентов, интересовавшихся возможностью подать заявку на посещение банка и порядком выплаты гарантированных возмещений. В основном, звонки поступали от иностранных клиентов ABLV.

На выплате гарантированных государством возмещений задействовано более 100 сотрудников банка Citadele, которые в эти выходные дни работают в усиленном режиме.

Напомним, банк Citadele в субботу, 3 марта начал выплату гарантированных вкладов в размере до 100 000 евро клиентам ABLV Bank, принявшего решение о самоликвидации.