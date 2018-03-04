Экономика |

В период с утра субботы, 3 марта, до 14.00 воскресенья гарантированные государствам возмещения были выплачены 512 клиентам ABLV Bank на общую сумму 8,6 миллионов евро, сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.

По ее словам, во второй день выплат ситуация в филиалах банка Citadele спокойная и очередей нет. По этой причине Citadele призывает клиентов, которым средства необходимы срочно, использовать возможность и прийти в банк в воскресенье, когда поток народа небольшой.

Те клиенты ABLV, которые хотят получить свои выплаты в рабочий день и без очереди, могут заявить о своем посещение заранее на сайте банка Citadele. Также можно позвонить по круглосуточному телефону +371 67 010 076.

На выплате гарантированных государством возмещений задействовано более 100 сотрудников банка Citadele, которые в эти выходные дни работают в усиленном режиме.

В Риге с 10.00 выплаты гарантированных возмещений можно получить в филиале Citadele на площади Републикас, в центре обслуживания клиентов Skanste на улице Сканстес 50, в центре обслуживания клиентов универмага Mols на улице Краста 46, в филиале Laimdota на улице Кришьяниса Барона 20-1. Также выплаты можно получить в юрмальском филиале Citadele на улице Йомас 30. Все эти филиалы работают до 19.00.

Напомним, в субботу, 3 марта, до конца рабочего дня гарантированные государством возмещения были выплачены 378 клиентам ABLV Bank на общую сумму 5,9 млн евро. Об этом сообщила представитель банка Citadele Иева Праулиня.