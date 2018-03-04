KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank (5)

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Экономика | 4 марта 2018 года, 21:55

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс в связи с заявлением представителей ABLV Bank, сообщает программа de facto на LTV.

Предположительно, уголовный процесс может быть связан с докладом Министерства финансов США о взяточничестве латвийских государственных чиновников.

Руководство ABLV Bank ранее категорически отрицало выдачу взяток, но после публикации доклада обратилось во многие правоохранительные учреждения, в том числе в KNAB.

Начальник KNAB Екаб Страуме программе de facto подтвердил, что сначала после заявления банка была организована проверка, однако этого было не достаточно, поэтому позже был начат уголовный процесс.

“Только в рамках уголовного процесса, только методом уголовного процесса возможно проверить те факты, которые банк упомянул в этом заявлении”, - отметил Страуме.

KNAB пока не разглашает статью Уголовного закона, по которой начат процесс. Также пока не предоставляется информация о том, кто или что послужило причиной для уголовного процесса.

Напомним, 14 февраля сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США заявила, что намерена ввести санкции против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что в докладе FinCEN использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Позднее для максимальной защиты интересов кредиторов и клиентов ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

Фото: twitter.com

Комментарии 5
Ваха2 часа назад
Закончится пшиком. КНАБ - политическая контора.
1
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Вас2 часа назад
Сколько дел довел до суда кнаб за свои десятки лет существования? Так, чтоб не взятка в 5 латов? Т
Спорим, следующие года ничего не изменится?
2
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По- моему1 час назад
За все время существования посадили только одного. Остальные отмазались, либо откупились. Контора полностью зависимая, и не может сама принимать решения.
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