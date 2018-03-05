Экономика |

Аудит деятельности Комиссии рынка финансов и капитала FKTK может быть проведен экспертами Всемирного банка, сообщила программа de facto на LTV. Об этом пишет KasJauns.

Аудит скорее будет оценивать не конкретные решения комиссии, а ее работу в целом, заявили в программе.

Первоначально было сказано, что Комиссия Сейма по бюджету могла бы заняться аудитом, но после было решено доверить его независимому учреждению.

Также прозвучало мнение, что аудит поможет выяснить, почему FKTK приняло решение не наказывать ABLV Bank за предпологаемое нарушение санкций в отношении Северной Кореи. Однако информация об этом является секретной.

Председатель FKTK Петерс Путниньш в интервью LTV отметил, что -даже если аудит будет проводиться экспертами Всемирного банка, у них не будет доступа к этим данным.

Парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра в беседе с LTV указал, что аудит будет стоить столько же, сколько и другие исследования Всемирного банка. Например, исследование Всемирного банка по безработице в Латвии стоило государству почти 300 000 евро.