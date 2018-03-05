За выходные ABLV выплатил возмещения клиентам на 9,5 млн евро
За первые два дня гарантированные возмещения выплачены 604 клиентам ABLV Bank на сумму 9,5 млн евро, сообщила руководитель отдела коммуникации банка Citadele Иева Праулиня.
Возмещения можно получать в пяти филиалах банка Сitadele - филиале Citadele на площади Републикас в Риге, в центре обслуживания клиентов Skanste, в центре обслуживания клиентов Mols, филиале Laimdota и юрмальском филиале.
Клиенты банка Citadele в филиал идти не должны, так как могут заказать выплату в интернет-банке. Также есть возможность открыть счет в любом филиале Citadele, подключить интернет-банк и подать заявку на гарантированное возмещение.
Ранее представитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева рассказала, что 87,8% клиентов ABLV Bank будут покрыты полностью все вклады, в том числе вклады будут полностью покрыты 97,8% местных клиентов. В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, из которых 8468 являются местными.
В полном объеме вклады не будут покрыты 2779 клиентам, в том числе 184 местным, в основном юридическим лицам. Из 2595 иностранных клиентов, которыми вклады не будут покрыты полностью, 1859 являются юридическими лицами и 736 физическими лицами.
Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.
ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.