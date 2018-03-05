Экономика |

За первые два дня гарантированные возмещения выплачены 604 клиентам ABLV Bank на сумму 9,5 млн евро, сообщила руководитель отдела коммуникации банка Citadele Иева Праулиня.

Возмещения можно получать в пяти филиалах банка Сitadele - филиале Citadele на площади Републикас в Риге, в центре обслуживания клиентов Skanste, в центре обслуживания клиентов Mols, филиале Laimdota и юрмальском филиале.

Клиенты банка Citadele в филиал идти не должны, так как могут заказать выплату в интернет-банке. Также есть возможность открыть счет в любом филиале Citadele, подключить интернет-банк и подать заявку на гарантированное возмещение.

Ранее представитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Елена Лебедева рассказала, что 87,8% клиентов ABLV Bank будут покрыты полностью все вклады, в том числе вклады будут полностью покрыты 97,8% местных клиентов. В целом у ABLV Bank 22 830 клиентов, из которых 8468 являются местными.

В полном объеме вклады не будут покрыты 2779 клиентам, в том числе 184 местным, в основном юридическим лицам. Из 2595 иностранных клиентов, которыми вклады не будут покрыты полностью, 1859 являются юридическими лицами и 736 физическими лицами.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.