Жалующийся на ABLV Минфин США прибудет в Латвию (8)
Визит представителей структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в Латвию ожидается в среду, 7 марта, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Встреча представителей Минфина и FinCEN запланирована в этот же день, добавила она.
Минфин хочет обсудить с FinCEN вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и ABLV Bank, проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.
"Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества", - сказала министр.
В среду предусмотрена также встреча представителей FinCEN и Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), а также Латвийской ассоциации коммерческих банков.
Как сообщалось, в середине февраля FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.
Банк отвергает все обвинения FinCEN. Опровергнуть их поручено потенциальным ликвидаторам.
Это-ть надо-ть - схемы отмывания денег ABLV у себя под носом проглядеть!
Можа, даже другого управляющего назначит. А энту шаматистку - на коровник.
Поэтому приезжают представители,чтобы отметить почетной грамотой и вручить пластиковую карту с энной суммой лучшим исполнителям аферы по уничтожению латвийской государс твенности окончательно.