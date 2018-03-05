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ABLV Bank в понедельник подало Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) проект плана самоликвидации, сообщил представитель по связям с общественностью ABLV Bank Янис Бунте.

"Цель ликвидационных мероприятий - удовлетворить все обязательства перед клиентами и кредиторами на 100%", - подчеркнул он.

Мероприятия плана самоликвидации предполагают, что за работой ликвидаторов будет надзирать специально созданный консультационный комитет общего собрания акционеров ABLV Bank, а вся информация о принятых ликвидаторами решениях будет регулярно предоставляться FKTK, которая продолжит надзирать за работой банка и регулировать ее.

План самоликвидации предусматривает в первую очередь обеспечить выплаты, связанные с фондом гарантирования вкладов. Выплата вкладов началась уже 3 марта, на что банком было выделено 480 млн евро. Следующая важная часть обязательств - вклады частных лиц, а также малых и средних предприятий.

Как указывает ABLV Bank, согласно плану самоликвидации обязательства перед кредиторами будут покрываться путем ежеквартальных выплат из всех свободных на данном этапе средств, которые не нужны для продолжения процесса ликвидации. Проект плана предполагает, что первые выплаты по требованиям кредиторов будут начаты в четвертом квартале 2018 года.

После завершения периода подачи заявок кредиторами ликвидаторы на основании поданных клиентами документов подготовят список кредиторов, установив порядок расчетов согласно закону о кредитных учреждениях. Обязательства перед акционерами будут удовлетворены в последнюю очередь.

Проект заявления разработали ликвидаторы банка, избранные собранием акционеров ABLV Bank. В команде ликвидаторов на данный момент работают присяжный адвокат и администратор неплатежеспособности Элвийс Веберс, эксперт в сфере недвижимости и финансов Андрис Ковальчук и эксперт по корпоративным финансам Арвид Костомаров. К проекту заявления прилагается информация также о четвертом кандидате на должность ликвидатора, которого еще должно утвердить собрание акционеров.

В FKTK подтвердили, что проект плана самоликвидации "ABLV Bank" получен.

Если не будет необходимости в дополнительных документах, FKTK в течение не более 30 дней, то есть до 4 апреля, рассмотрит полученную информацию, в том числе последнюю отчетность банка, которая отражает финансовую ситуацию и его способность вовремя и в полном объеме выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Если FKTK утвердит поданный ABLV Bank план, Европейскому центральному банку (ЕЦБ) будет подан проект решения об аннулировании выданной ABLV Bank лицензии. После того как ЕЦБ примет решение об аннулировании лицензии, ABLV Bank сможет начать процесс самоликвидации.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.