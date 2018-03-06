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Подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич предложил парламентским фракциям встретиться с ним, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов об уголовном деле.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, я прошу по возможности незамедлительно встретиться с депутатами очно, чтобы неопосредованно прокомментировать и обсудить все нюансы предъявленных мне обвинений и предоставить депутатам полноценную, объективную и подробную информацию об этом деле", - написал Римшевич в письме фракциям Сейма.

Сегодня глава центробанка встретился с фракцией "Согласия". На вопросы журналистов после встречи он не ответил, сославшись на то, что у него запланирована встреча.

На этой неделе Сейм планирует рассмотреть призыв к Римшевичу уйти в отставку с должности президента Банка Латвии.

По закону парламент может освободить главу центробанка от выполнения служебных обязанностей только по его заявлению или на основании осуждающего приговора суда.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.

KNAB заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, а также с заявлением Минфина о ABLV Bank и деятельностью банка Norvik. По неофициальной информации, дело может быть связано с Trasta komercbankа, но ни KNAB, ни Римшевич этого не подтверждают.