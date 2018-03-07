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Сегодня с визитом в Латвию прибудут представители структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Минфин хочет обсудить с FinCEN вопросы, касающиеся доклада о латвийском финансовом секторе и ABLV Bank, проинформировать американских коллег о проделанной работе и запланированных политических инициативах.

"Надеюсь, что переговоры пройдут в практическом русле, и мы обсудим вопросы дальнейшего сотрудничества", - сказала министр.

Сегодня предусмотрена также встреча представителей FinCEN с Комиссией рынка финансов и капитала и Латвийской ассоциацией коммерческих банков.

Как сообщалось, в середине февраля FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN , руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения FinCEN. Опровергнуть их поручено потенциальным ликвидаторам.