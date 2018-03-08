Экономика |

Сейм рассмотрит сегодня призыв к Илмару Римшевичу уйти с должности президента Банка Латвии.

Решение Сейма не будет означать, что Римшевич утратит должность, так как согласно закону Сейм может освободить его от должности только по собственному желанию или по обвинительному приговору суда.

Римшевич пригласил парламентские фракции на встречу, чтобы ответить на их вопросы о своем уголовном деле. Он уже встретился с фракциями "Согласия" и Латвийского объединения регионов, а правящие фракции встречаться с Римшевичем пока не планируют.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.