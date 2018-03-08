Сейм рассмотрит призыв Римшевича оставить пост (3)
Экономика | 8 марта 2018 года, 08:44
Сейм рассмотрит сегодня призыв к Илмару Римшевичу уйти с должности президента Банка Латвии.
Решение Сейма не будет означать, что Римшевич утратит должность, так как согласно закону Сейм может освободить его от должности только по собственному желанию или по обвинительному приговору суда.
Римшевич пригласил парламентские фракции на встречу, чтобы ответить на их вопросы о своем уголовном деле. Он уже встретился с фракциями "Согласия" и Латвийского объединения регионов, а правящие фракции встречаться с Римшевичем пока не планируют.
Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.
Да куда уж там, оставит... 17 лет схемы крутит для правительства, карманы элиты пополняет и моет. Наиценнейший кадр! Даже если и отстранят его от дел официально, посадят клоуна на его место, для видимости, а по сути у руля так и так Римшевич останется, только не так наглядно всё будет. Пока правительство не сменят, в нашей стране ничего не поменяется. Под правительством я, разумеется, не только марионеток из сейма имею в виду, а все верха перезачистить необходимо, начиная от госсекретарей и заканчивая их заместителями как минимум. Хотя, даже если и правительство сменить, врятли ветер подует с другой стороны, реальная власть у элиты и банкиров...
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Конечно же надо оставить, и премию выписать! Зарплату поднять! А потом налоги поднять рабам, заебись! Это справедливо!!! Главное помнить, каждая третья женщина страдает от насилия! Здравый смысл давно покинул эту "страну"... сплошной беспросветный пиздец!
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Таки и молодец, Рабинович вон, уже давно ждёт очереди.. =)
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