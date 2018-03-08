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Президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, который подозревается в коррупции, запрещено выполнять функции, связанные с работой в совете Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили в Банке Латвии (БЛ).

Как в интервью радио Baltkom сообщил пресс-секретарь БЛ Янис Силакалнс, банк получил информацию от адвоката Римшевича Саулведиса Варпиньша о том, что тот не может выполнять функции, которые связаны с работой в совете ЕЦБ.

"Это означает, что господин Римшевич не будет приходить на свое рабочее место, а также не будет использовать ресурсы, которые предлагает Банк Латвии для выполнения своих обязанностей. Уже раннее было известно, что он не может выполнять свои обязанности. Теперь появилась новая информация о том, что он также не сможет работать с вопросами ЕЦБ. Это значит, что его дальнейшая работа в Банке Латвии невозможна", -пояснил Янис Силакалнс.

По его словам, в связи с этим Совет Банка принял решение, что Римшевич не должен появляться в здании.

Силакалнс также добавил, что в то время, пока Римшевич не может исполнять обязанности президента БЛ, ему не выплачивается зарплата, он не имеет доступа к информационным системам и документам БЛ, ему не предоставляется служебный транспорт.

"Сейчас БЛ руководит Зоя Расмуса, сейчас она находится во Франкфурте на заседании Европейского центрального банка", - добавил Силакалнс.