Министр: американцы намекают Латвии о других "проблемных банках" (31)

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Экономика | 8 марта 2018 года, 19:56

Латвия получила от американских партнеров намек на то, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги, сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сегодня она встретилась с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли и обсудила с ним сотрудничество в развитии финансового сектора и его перспективы. Стороны обсудили также сотрудничество латвийских банков с рискованными клиентами.

Проблемы конкретных банков не обсуждались, тем не менее, американские партнеры дали сигнал о конкретных нарушениях, которые все еще совершаются.

"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы", - сказала министр.

Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.

"Банки должны считаться с тем, что от модели этого рискованного бизнеса придется отказаться. Эта модель - вчерашний день. Банки должны либо изменить модель бизнеса, либо прекратить деятельность", - подчеркнула министр финансов.

При этом американские партнеры выразили поддержку правительству Латвии и Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш в интервью агентству Reuters заявил, что в будущем в Латвии могут быть закрыты или объединены и другие банки, обслуживающие нерезидентов.

Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено ликвидаторам.

Комментарии 31
Ж1 час назад
Ну что лобатые?Кирдык стране?Сколько ещё безработных Вам подкинет заморский хозяин?Это почище какого то там Крыма!Это даже не оккупация,это попросту гнобление в резервации.А Вы тут языком и Россией усирайтесь,поймёте,да будет поздно,хотя и уже поздно.
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....2 часа назад
Что метрополия прикажет - то колония и выполнит.
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Патриот 2 часа назад
Снимайте деньги со всех банков и бегите с этой позорной страны!!!!!!!!!!!!
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