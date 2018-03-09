Экономика |

Люксембургский коммерческий суд (Tribunal de Commerce de Luxembourg) разрешил ABLV Bank продать его дочерний банк в Люксембурге, сообщил руководитель коммуникации группы ABLV Bank Артур Эглитис.

В пятницу Люксембургский коммерческий суд отклонил просьбу регулятора о ликвидации ABLV Bank Luxembourg и назначил двух внешних администраторов, которые будут работать в банке в ближайшие шесть месяцев, пока на него не найдутся покупатели.

"По решению суда люксембургский регулятор Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) прекратит работу в качестве временного администратора ABLV Bank Luxembourg ", - пояснил Эглитис.

Решением суда сохранен статус защиты банка с ограничениями платежей, добавил он.

"ABLV Bank уверен, что это лучший возможный исход для клиентов и сотрудников люксембургского банка. Банк удовлетворен тем, что работа люксембургского банка признана стабильной. На прошлой неделе банк в Люксембурге доказал, что способен быстро собрать необходимый объем ликвидности, чтобы выполнить все требования к внешним перечислениям", - отметил Эглитис.

По его словам, потенциальные инвесторы уже проявили интерес к покупке люксембургского банка.

Он пояснил, что решения Европейского центробанка (ЕЦБ) касаются всех предприятий группы ABLV Bank. Показатель достаточности капитала дочернего банка ABLV Bank в Люксембурге - 29% (установленный законом - 10,5%), показатель покрытия ликвидности - 383% (100%). Плохих кредитов у банка тоже нет.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Фото: RTL Today