Экономика |

Латвийский банковский сектор по-прежнему подвержен рискам, в том числе связанным с банковскими услугами нерезидентам, заявил на этой неделе, находясь в Латвии, заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли.

Он подчеркнул, что для позитивного долгосрочного развития Латвии нужен сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор. Поэтому США обязуется продолжать работать вместе с Латвией, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и угрозой нелегального финансирования.

Биллингсли считает, что риски для банковской системы Латвии создает то, что она чрезмерно полагается на банковские услуги нерезидентам.

Как заявила вчера министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, проблемы могут быть у любого из 10 банков в Латвии, которые до сих пор не урегулировали работу со своими иностранными клиентами.

Комментируя итоги состоявшейся вчера встречи с Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

Как отметила Рейзниеце-Озола, в течение многих лет у банков был "большой аппетит" к работе с рискованным клиентам, что стало своего рода бизнесом.

"Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много", - сказала глава Минфина.