Экономика |

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма рассмотрит возможность создания совета для надзора за Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) и разработки предложений для финансового сектора, рассказал заместитель председателя бюджетной комиссии Имант Парадниекс (VL-ТB/LNNK).

По его словам, комиссия рассмотрит нынешнюю ситуацию в финансовом секторе и, возможно, сформирует какой-то более узкий надзорный совет.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере заявила, что пока нужно договориться о конкретном плане действий, за что будут ответственны Министерство финансов, бюджетно-финансовая комиссия и в случае необходимости комиссия по национальной безопасности.

Как сообщалось, FKTK не боится аудита, так как проверки надзирающего органа проходят постоянно.

Фото: flickr.com