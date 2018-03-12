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Председатель правления фармацевтического предприятия Grindeks Киров Липман не заинтересован в совладении в компании Olainfarm после смерти крупнейшего акционера Валерия Малыгина. Об этом Липман заявил в своем сообщении для СМИ.

Как указывает Липман, эта информация была обоснована тем, что юридические представители вдовы Малыгина Мартиньш Крекис и Павел Ребенокс из адвокатского бюро Rebenoks un Vilders являются и представителями интересов Липмана в судопроизводстве касательно цен на акции Grindeks.

"Предприятие Olainfarm как объект для инвестиций меня никогда не интересовало, не интересует и сейчас, так как все свои силы я отдаю концерну Grindeks", - подчеркнул Липман.

Выбор представителей своих юридических интересов Липман объяснил тем, что они являются признанными представителями в своей сфере деятельности. По его словам, у других дел Криекиса и Ребенока нет никаких связей с бизнес-интересами Grindeks.

Липман также отметил, что оборот Grindeks в прошлом году достиг 132,4 млн евро, что на 26% больше, чем годом ранее.

"В этом году в производство в Латвии, Эстонии и Словакии мы инвестируем средства по крайней мере на 7 млн евро", - заявил он.

Напомним, руководитель Olainfarm Валерий Малыгин умер 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет.

Мужчина умер естественной смертью, но точных ее причин полиция не раскрыла.

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.