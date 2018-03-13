СМИ: ЕЦБ раскритиковали из-за ликвидации ABLV Bank (2)

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Экономика | 13 марта 2018 года, 17:11

Крах третьего по величине банка Латвии ABLV выявил значительные недостатки в принципах работы банковского союза, заявил депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Свен Гигольд.

В связи с этим партия направила официальный запрос в Еврокомиссию, в наблюдательный совет ЕЦБ и в соответствующее ведомство, занимающееся ликвидацией банков в ЕС, сообщает журналист Рут Бершенс на страницах немецкого журнала Handelsblatt.

Он указывает на то, что наблюдательные органы ЕС начали показывать свою работу только после указаний США в адрес латвийского ABLV банка.

По словам Бершенса, это свидетельствует о том, что, вероятно, ответственность за борьбу против отмывания денег несут национальные ведомства и они не информируют наблюдательный совет ЕЦБ о подозрительных случаях.

Автор публикации поясняет, что согласно Директиве о пруденциальных требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм (CRD IV), серьезное нарушение может стать причиной отзыва лицензии у банка. "Но как ЕЦБ может отозвать у какого-либо банка лицензию, если национальные ведомства не информируют его об обвинениях?",- таким вопросом задались представители партии "зеленых".

В ЕЦБ отказались ответить на соответствующий запрос, отмечает Рут Бершенс.

Источник: inopressa.ru

Комментарии 2
Что за1 час назад
тупой двусмысленный заголовок.
Никто не критиковал ецб за аблв.
Указана проблема- национальные ведомства по надзору не сообщают ецб о реальной ситуации в банке, и ецб не способен поэтому своевременно реагировать . Проблема в корумпированных национал ных регуляторах, утаивающих информацию от ецб.
Журнашлюшки как всегда все извратили ради громекого заголовка
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cal2 часа назад
Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://bit.do/bezsigatet Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypилa 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросила без физический и моральных усилий за 1 день!
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