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Крах третьего по величине банка Латвии ABLV выявил значительные недостатки в принципах работы банковского союза, заявил депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Свен Гигольд.

В связи с этим партия направила официальный запрос в Еврокомиссию, в наблюдательный совет ЕЦБ и в соответствующее ведомство, занимающееся ликвидацией банков в ЕС, сообщает журналист Рут Бершенс на страницах немецкого журнала Handelsblatt.

Он указывает на то, что наблюдательные органы ЕС начали показывать свою работу только после указаний США в адрес латвийского ABLV банка.

По словам Бершенса, это свидетельствует о том, что, вероятно, ответственность за борьбу против отмывания денег несут национальные ведомства и они не информируют наблюдательный совет ЕЦБ о подозрительных случаях.

Автор публикации поясняет, что согласно Директиве о пруденциальных требованиях для кредитных организаций и инвестиционных фирм (CRD IV), серьезное нарушение может стать причиной отзыва лицензии у банка. "Но как ЕЦБ может отозвать у какого-либо банка лицензию, если национальные ведомства не информируют его об обвинениях?",- таким вопросом задались представители партии "зеленых".

В ЕЦБ отказались ответить на соответствующий запрос, отмечает Рут Бершенс.

Источник: inopressa.ru