Экономика |

К аукционам имущества неплатежеспособного KVV Liepаjas metalurgs есть интерес, заявил после заседания правительства министр экономики Арвил Ашераденс. Впрочем, он не стал прогнозировать, будут ли на аукционах участники и сколько.

Также он пока не хочет прогнозировать, какую сумму удастся возвратить на аукционах. На вопрос, как он оценивает выданную в свое время государственную гарантию предприятию, министр ответил, что государство должно тщательнее рассматривать выдачу гарантий.

Тем временем руководитель Агентства приватизации (АП) Владимир Логинов заявил, что на аукционах имущества неплатежеспособного KVV Liepаjas metalurgs, по всей вероятности, не удастся вернуть всю сумму требований государства.

Общая сумма требований государства к KVV Liepаjas metalurgs сейчас составляет 62 млн евро плюс пени, сообщил он.

"Пока объявлено шесть аукционов, на которые выставлено имущество, заложенное в пользу дочернего предприятия АП - ООО "FeLM", суммарная начальная аукционная цена - примерно 7 млн евро. Не хочу прогнозировать, какую сумму удастся вернуть на аукционах, но она не будет близка к 60 млн", - сказал Логинов.

Нельзя прогнозировать также, сколько претендентов зарегистрируется на участие в аукционах, и состоятся ли они вообще, добавил он.

Если первые аукционы окажутся неудачными, есть две возможности: провести новые аукционы или передать имущество KVV Liepаjas metalurgs АП в лице его дочернего предприятия FeLM, которое дальше попытается продать его.

фото flickr.com