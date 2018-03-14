Депутаты отказались от импичмента в отношении Римшевича (12)

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Экономика | 14 марта 2018 года, 12:34

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма договорилась подать альтернативный законопроект, предусматривающий, что президент Банка Латвии может занимать должность не более двух сроков подряд, но отклонила идею о расширении возможностей освободить от должности президента Банка Латвии.

Комиссия отклонила предложения фракции "Единства" к закону о Банке Латвии, предусматривающие возможность приостановить полномочия, если президент Банка Латвии, его заместитель или член совета являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе.

Отклоненный законопроект предусматривал также условия, которым должен соответствовать руководитель центрального банка, и возможность проводить в Сейме голосование о смещении с должности из-за несоответствия этим условиям.

Законопроект "Единства" предусматривал сократить срок полномочий президента Банка Латвии с шести до пяти лет.

В настоящее время закон о Банке Латвии предусматривает, что Сейм может освободить от должности президента Банка Латвии только по его личному заявлению, за тяжелые нарушения в понимании устава Европейского центрального банка или после того, как вступил в силу обвинительный приговор.

Как сообщалось, Сейм призвал подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича уйти с должности. Сам он расценивает этот призыв как политическое давление и уходить в отставку не планирует.

Комментарии 12
Ж1 час назад
Лезет в голову мысль,что в САЕМе,тоже пора делать чистку,и конкретную.Ограничивать лазейку двумя сроками,и списками выборы отменить!
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ss1 час назад
непонятно одно, почему за этот цирк, должны платить налогоплательщики! они там все в преступном сговоре. всех под суд!
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aleksandrLV1 час назад
Предсказуемо,ничего другого я и не ожидал...воры своих не сдают
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