Латвийским банкам разрешили выделить на нерезидентов 5% бизнеса (4)

фото

Экономика | 15 марта 2018 года, 19:17

Допустимый объем бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках - около 5%, заявил председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.

"Таково сегодня требование нашего государства, с учетом изменений в глобальной финансовой системе и аспектов национальной безопасности. Латвийским банкам следует ревизовать стратегии, создать другие модели бизнеса и найти новые ниши бизнеса. Других возможностей тут нет. Времени мало. Важно понимать, что ниша иностранных клиентов всегда была зоной повышенного риска, поэтому КРФК установила для этих банков повышенную планку нормативных показателей", - сказал он.

Эти высокие показатели финансовой стабильности для банков - хорошая возможность выполнить обязанности перед клиентами, например, при переходе на другую модель бизнеса, отметил Путниньш.

Дальнейшими шагами FKTK будет оценить, насколько статегически гибким является подход каждого банка к смене модели бизнеса, и есть ли обоснованный план по уменьшению удельного веса вкладов рискованных нерезидентов до необходимого, добавил он.

Комментарии 4
Алекс8 минут назад
К латышскому государству этот вопрос про 5% не имеет никакого отношения,потому как государство-это структура,защищающая свои интересы .Так делают многие страны;являющмеся государствами.Да даже та же Польша,не пошедшая на поводу по делу Скрипаля.
А предатели Родины-это еще не грсударство.Их всего то 14 человек и часть на подхвате в Сейме.
1
Ответить
Точка15 минут назад
Вот и всё, господа! Финиш.
1
Ответить
Patriotamменьше минуты назад
Nav jau tikai Krievijas nauda tur. Primitīvi būtu tā domāt. Ir gan Ukrainas, gan Azerbaižānas, gan citu valstu. Un ja no Krievijas, tad tas nenozīmē automātiski, ka netīra nauda. Brīžiem pirms rakstīt komentārus, derētu papētīt situāciju;)
Ответить