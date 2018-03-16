Экономика |

В прошлом году в Латвии 43,6% домашних хозяйств оплачивали повседневные расходы с трудом или с большим трудом. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Как пишет Nra.lv, 51,2% домохозяйств (на 1,6 процентного пункта меньше) покрывали свои повседневные расходы с небольшими трудностями или сравнительно легко, 5,3% (на 0,2 процентного пункта больше) - легко или очень легко.

В Курземе легко или очень легко эти расходы в 2017 году покрывали 7%, в Риге - 6,7% домохозяйств. В Земгале 54,6%, а в Латгале - 55,2% домохозяйств покрывали повседневные расходы с трудом или с большим трудом.

Наибольшие трудности с оплатой повседневных расходов испытывали домохозяйства одиноких людей старше 65 лет (63,2%), семьи, состоящие из одного взрослого с детьми (49,3%) и супружеские пары с двумя-тремя детьми.

Жители Латвии в 2017 году указали, что на содержание одного члена домохозяйства необходимо не меньше 509 евро в месяц (в 2016 году - 510 евро), а имеющиеся в их распоряжении доходы составляли 85,7% этой суммы, то есть 437 евро в месяц.

В ходе обследования 6000 тыс. домохозяйств ЦСУ опросило 11,3 тыс. респондентов старше 16 лет.