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Те нерезиденты, которые получил вид на жительство в Латвии благодаря вкладам в местные банки, могут его лишиться. Например, если вклада иностранца больше не существует из-за краха банка, сообщает LSM.lv.

На сегодняшний день в Латвии находятся примерно 500 иностранцев, которым выдан вид на жительство на основании вклада в латвийские банки минимум 280 тысяч евро. Среди них более 70 человек - вкладчики ABLV Bank.

Как порталу рассказала заместитель руководителя Департамента гражданства и иммиграции Майра Розе, если изменились основания для выдачи вида на жительство, его можно аннулировать. В том числе это относится и к ситуации, когда вид на жительство был выдан на основании вклада в банке.

В Латвии уже были прецеденты в прошлом - часть иностранных граждан лишилась возможности постоянно жить в Латвии после краха Latvijas Krājbankas. Но проверка и последующее аннулирование вида на жительство происходили не автоматически и не "специально", а в момент, когда человеку было необходимо продлить вид на жительство.

В свою очередь председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции Айнар Латковскис ("Единство") в эфире Латвийского Радио заявил, что таких людей следовало бы специально найти и проверить, есть ли основания для их нахождения в Латвии.

"Настал момент, когда следует использовать те ресурсы, которые правительство выделило Полиции безопасности на расширение штатных мест, чтобы провести ревизии тех решений [о выдаче видов на жительство] и вкладов, на основании которых были выданы виды на жительство. Надо посмотреть, существуют ли еще эти основания", — заявил он.

Сам Департамент гражданства и миграции специальные проверки проводить не будет.

"Эти вкладчики каждый год приходят к нам регистрировать свой вид на жительство. В этот момент они приносят справку из банка, что у них по-прежнему есть вклад, на основании которого им был выдан вид на жительство. Если вклада нет, мы новое разрешение не регистрируем, а старое аннулируем", — пояснила Розе.