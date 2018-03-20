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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) начала проверку информации о возможных секретных счетах дочерей Владимира Путина в латвийских банках, заявил в интервью передаче “900 секунд" начальник FKTK Петерс Путниньш.

Он добавил, что такие проверки обычно длятся около двух недель.

“Здесь нельзя впадать в крайность. Если у человека нет каких-то ограничений, у него есть право открыть счет в латвийском банке. Даже у дочерей президента России есть такие права, если они не включены в санкционные списки. Другое дело, если это происходит посредством какой-то компании, если там есть какой-то скрытый бизнес или вещи, которые с точки зрения предотвращения легализации преступно нажитых средств еще не изучены. Например, если в ходе проверки окажется, что в списке бенефициаров этих людей нет, но есть другие, которые в итоге являются этими дочерьми или дочерью и т. д.. Видите ли, это уже нарушения предотвращения легализации преступно нажитых средств", - пояснил Путниньш.

Напомним, портал Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones 10 марта 2018 года написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии.