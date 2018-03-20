FKTK начала поиски "счетов дочери Путина" в банках Латвии (11)

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Экономика | 20 марта 2018 года, 09:23

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) начала проверку информации о возможных секретных счетах дочерей Владимира Путина в латвийских банках, заявил в интервью передаче “900 секунд" начальник FKTK Петерс Путниньш.

Он добавил, что такие проверки обычно длятся около двух недель.

“Здесь нельзя впадать в крайность. Если у человека нет каких-то ограничений, у него есть право открыть счет в латвийском банке. Даже у дочерей президента России есть такие права, если они не включены в санкционные списки. Другое дело, если это происходит посредством какой-то компании, если там есть какой-то скрытый бизнес или вещи, которые с точки зрения предотвращения легализации преступно нажитых средств еще не изучены. Например, если в ходе проверки окажется, что в списке бенефициаров этих людей нет, но есть другие, которые в итоге являются этими дочерьми или дочерью и т. д.. Видите ли, это уже нарушения предотвращения легализации преступно нажитых средств", - пояснил Путниньш.

Напомним, портал Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones 10 марта 2018 года написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии.

Комментарии 11
Ж1 час назад
Заодно и попутно,прошерстите ка своих министриков и некоторых депутатиков!
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Ув. Редакция!1 час назад
Ну пожалейте пожалуйста обитателей латышского Твиттера. Они уже стонут от количества новостей о Путине. Ну неужели в нашей стране ничего, кроме сбора денег для помощи больным, не происходит?
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от1 час назад
мёртвого осла вам уши вот что держит в ваших банках глава соседнего государства
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