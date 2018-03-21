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ABLV Charitable Foundation ограничил начатую и планируемую благотворительную активность, говорится в его заявлении. Об этом сообщает портал rus.db.lv .

В 2007 году акционеры ABLV Bank Эрнест Бернис и Олег Филь учредили благотворительный фонд ABLV Charitable Foundation. За эти годы фонд поддержал 350 благотворительных и культурных проектов, вместе с другими спонсорами выделив на них почти 5 млн евро.

"Мы и меценаты действительно сожалеем о таком развитии событий, но с учетом событий последних недель с ABLV Bank, которые на юридическом языке называются обстоятельствами непреодолимой силы (force majeure) мы заявляем, что фонд фактически прекращает начатые и планируемые благотворительные акции", - указано в заявлении.

В рамках возможностей будет продолжена программа Palīdzēsim 21.11 - помощь семьям, пострадавшим в золитудской трагедии, в основном детям. Также в уменьшенном объеме продолжится программа помощи слабослышащим детям по обеспечению цифровыми слуховыми аппаратами Palīdzēsim dzirdēt.

Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.