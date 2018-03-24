Экономика |

Вкладчики продолжают выводить деньги из банков Латвии. В течение недели из латвийских банков были выведены вклады на сумму 365 млн евро, свидетельствует информация Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK).

На настоящий момент в латвийских банках хранятся вклады на 18,37 млрд евро, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

FKTK ранее прогнозировала, что после введения запрета для банков работать с нерезидентами, которые часто используются в схемах отмывания денег, из латвийских банков будут выведены миллиарды евро.

Но эти деньги не повлияют на экономику страны, уверяют в Минфине.

Всего с 13 февраля, когда США предложили принять меры против ABLV Bank за нарушения международных санкций, объем вкладов в Латвии снизился на 2,15 млрд, или на 10,5%.

Как подчеркнули ранее в FKTK, доля вкладов нерезидентов в банках Латвии должна снизиться с нынешних 35% до 5%, чтобы было возможно контролировать риски.

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