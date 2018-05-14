FKTK: к осени поймем, как жить без денег нерезидентов (13)
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) осенью может предоставить банкам свое мнение о разработанных ими новых стратегиях и моделях бизнеса, сказал председатель комиссии Петерс Путниньш.
Он отметил, что обслуживающие иностранных клиентов банки по-прежнему активно работают над новыми бизнес-моделями. В настоящее время процесс находится в той стадии, когда банки свои будущие идеи и планы их реализации, которые уже рассматривались в FKTK, внедряют в новые стратегии бизнеса. Стратегии должны быть одобрены советами банков, а затем поданы в FKTK.
"Пересмотр стратегий бизнеса - это процесс, который, естественно, требует определенного времени. FKTK может засвидетельствовать, что наши банки понимают необходимость быстрых изменений. Мы прогнозируем, что уже летом будем оценивать полностью разработанные и утвержденные стратегии, если будет нужно - попросим дополнительные разъяснения, чтобы осенью предоставить каждому банку мнение FKTK о его новой стратегии и пересмотренной модели бизнеса", - рассказал Путниньш.
Он также отметил, что параллельно в банковском секторе Латвии проходит процесс самоочищения, и не только в связи с так называемыми шелл-компаниями. Банки, если это необходимо, проводят углубленную оценку профилей клиентов и отказываются от слишком рискованных сегментов.
Также, как сообщили в FKTK, банки постепенно публикуют отчеты за прошлый год с заключением аудиторов, и в настоящее время этот процесс продолжается только у некоторых банков.
"Это новая ситуация для нашего финансового сектора, а изменения всегда требуют и времени, и человеческих ресурсов, при этом у всех участвующих сторон. FKTK с этим считается, пристально следит за этим процессом и выполнением графика", - заявили в комиссии.
Фото: flickr.com/Finanšu ministrija
Помру со смеху. Взять и выгнать ни с того, ни с сего добрых людей, -клиентов с деньгами, за которыми наверняка гонялись не один год, - а потом пытаться придумать какую-то новую модель векового банковского бизнеса, да еще и к осени!
Ну-ну, думайте, с интересом буду ждать. )))
Это вам не деньги воровать и страну распиливать.
Вы скоро все отсюда посваливаете, поскольку и илить уже нечего
Смешно..