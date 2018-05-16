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Банком Латвии 22 мая выпускает инновационную коллекционную евромонету "Медовая монета", графический дизайн которого разработал в 2017 году Артур Аналтс.

Мед в Латвии имеет особое значение - о нем поется в народных песных, его считают одним из древнейших продуктов питания. Мед также используют в медицине и косметической индустрии. "Медовая монета" символизирует трудолюбивость и сладость работы.

Монета номиналом в пять евро сделана из серебра и позолочена. Ее можно будет приобрести с 22 мая с 8:30 на интернет-платформе www.e-monetas.lv и в кассах Банка Латвии в Риге и в Лиепае.

Otrdien, 22. maijā izlaidīsim neparastu, formas ziņā bišu šūnām radniecīgu kolekcijas monētu "Medus monēta". Tās grafisko dizainu veidojis inovatīvas monētas dizaina konkursā 1. vietu ieguvušais mākslinieks Artūrs Analts https://t.co/UgkOUG21PX pic.twitter.com/bJ1K8a0uKp — Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 16 мая 2018 г.

Шесть коллекционных монет выпустил Банк Латвии и в прошлом году.

В целом, начиная с 1993 года, было выпущено 98 латовых и 25 евро коллекционных монет.

Коллекционные монеты являются законным платежным средством в стране, где они выпущены, но, как правило, используются как подарки и для коллекций. По этой причине их стоимость значительно превышает номинальную.