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В Пиньки у Юрмальского шоссе (в направлении центра Риги) у хоккейного холла в будущем году намерены открыть новый торговый центр Designer Outlet Via Jurmala. В настоящий момент идут интенсивные строительные работы, пишет rus.delfi.lv.

Инвестор нового объекта - Rietumu banka, развивает проект Андрей Дозорцев, заказчики – компании Business Park и Outletico, свидетельствуют данные Вūvniecības informācijas sistēma.

Крупнейшие владельцы Outletico – компания Esterkin Family Investments (50,5%) и Андрей Дозорцев (39,0%). Предприятие Esterkin Family Investments полностью принадлежит Леониду Эcтеркину, который является совладельцем Rietumu banka, свидетельствует информация crediweb.lv.

Предприятие Outletico оформило коммерческий залог на сумму 47 млн евро в пользу инвестора Rietumu banka.

Заметим, что предприятие Outletico принадлежит второму заказчику проекта Business Park (прежнее название Saliena Business Park). В прошлом году Outletico отработало с убытками в 330 тысяч евро при нулевом обороте.

Адрес нового торгового центра – Пиньки, ул. Яуна, 12. Председатель Думы Бабитского края Андрей Энце в разговоре с порталом Delfi отметил, что в торговом центре будут созданы новые рабочие места, благоустроена территория. Проект также должен отразиться на стоимости недвижимости в округе.

На домашней странице проекта сказано, что центр Designer Outlet Via Jurmala, где планируют открыть около 120 фирменных магазинов от ведущих мировых брендом с эксклюзивными коллекциями со скидками до 70% круглый год, покупателям Восточной Европы, Средней Азии и Дальнего Востока существенно сократить расстояние и время до желанного оазиса роскоши. В Европе таких аутлетов не более 20. Именно в них – и только в них – открывают свои фирменные магазины самые эксклюзивные бренды высокой моды.

Созданием проекта управляет компания OutletiCo – содружество латвийских инвесторов и опытнейших итальянских специалистов аутлет-индустрии, в портфолио которых самые успешные, роскошные и знаменитые дизайнерские аутлеты.

Для сравнения, в торговом парке Alfa насчитывается около 170 магазинов и торговых точек.