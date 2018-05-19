Декларация или штраф: СГД до 1 июня ждет от латвийцев отчет о доходах (4)
До 1 июня физические лица должны подать Службе госдоходов (СГД) свои обязательные декларации о доходах, иначе им грозит административное наказание.
СГД напоминает, что те, кто должен сделать это в обязательном порядке, могут подавать декларации до 1 июня, а остальные - в течение трех лет.
Напомним, что с 1 марта стартовала как обязательная, так и добровольная подача деклараций о доходах за прошлый год.
За несоблюдение норм закона предусмотрено наказание. На первый раз это может быть предупреждение, а максимальная сумма штрафа – 14 000 евро (за повторное нарушение в течение года).
В обязательном порядке декларацию должны подать лица, которые:
вели хозяйственную деятельность (например, являются собственниками индивидуального предприятия, арендуют или сдают в аренду свою собственность, являются собственниками крестьянских хозяйств, получали доходы от профессиональной деятельности и др.);
получали доходы за границей (в том числе лица (моряки), нанятые для работы на используемом в международных перевозках судне);
получали необлагаемые налогом доходы, общая сумма которых в 2016 году превысила 4 000 евро (например, получили доходы от продажи личного имущества);
получали доходы, которые облагаются 10% налоговой ставкой (например, доходы от дивидендов, доходы от продажи растущего леса или лесоматериалов) и из которых налог не был удержан по месту выплаты дохода,
получали другие облагаемые налогом доходы, из которых не был удержан налог по месту выплаты, в том числе подарки, полученные от физических лиц, не являющихся родственниками или супругом получателя подарка, которые облагаются подоходным налогом с населения.