Экономика |

До 1 июня физические лица должны подать Службе госдоходов (СГД) свои обязательные декларации о доходах, иначе им грозит административное наказание.

СГД напоминает, что те, кто должен сделать это в обязательном порядке, могут подавать декларации до 1 июня, а остальные - в течение трех лет.

Напомним, что с 1 марта стартовала как обязательная, так и добровольная подача деклараций о доходах за прошлый год.

За несоблюдение норм закона предусмотрено наказание. На первый раз это может быть предупреждение, а максимальная сумма штрафа – 14 000 евро (за повторное нарушение в течение года).

В обязательном порядке декларацию должны подать лица, которые: