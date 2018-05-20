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Если Латвия не выполнит требований ЕС в сфере утилизации отходов, минимальный штраф за это составит 392 тыс. евро, сообщила представитель Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Лаура Янсоне.

Европарламент принял законопроекты, согласно которым до 2025 года нужно перерабатывать по крайней мере 55% отходов, создаваемых домашними хозяйствами и предприятиями, а до 2030 года уже 60%. Также до 2025 года нужно перерабатывать 65% упаковочных материалов, а до 2030 года - 70%. На определенные виды упаковки предусмотрены разные целевые показатели.

Как сообщили в VARAM, в настоящее время сортируется менее 30% отходов, через два года Латвия должна обеспечить сортировку по крайней менее 50%.

По словам представителя министерства, все делается для достижения этой цели.

В случае, если требования директив не будут выполнены, Еврокомиссия может предложить Суду Европейского союза установить штраф.

Как ранее сообщалось, полигон отходов "Гетлини", на который везут весь мусор с Риги и окрестностей, сможет принимать его еще только пять или семь лет. После свалку планируется закрыть.

Фото: flickr.com/Jānis Indāns